Lali Espósito bancó a L-Gante y habló de La China y Rusherking

Consultada por la prensa, Lali Espósito le tiró flores a L-Gante y no descartó la posibilidad de grabar un tema juntos en el futuro, tal como hizo Tini con el hit Bar.

La cantante y actriz comentó: "Justo ahora no, porque mis canciones no tienen invitados de la cumbia. Pero L-Gante es un crack". Y avisó: "Algún día me gustaría hacer algo con L-Gante".

Por otra parte, la exitosa artista opinó sobre el cruce que tuvo el cumbiero con la China Suárez, luego de que el referente de la cumbia 420 dijera: "¡Uh! ¡La China Suárez! ¿Qué? ¿Está cantando?". "Querido‘L-Gante: cuando vos no habías nacido, yo ya cantaba. Creo que hablaste al pedo, igual re bailo tus temas. Saludos cordiales", le respondió la novia de Rusherking a través de las redes sociales.

En este caso, Lali se puso del lado de su amiga: "Tiene razón la China". De todos modos, la integrante del jurado de La Voz Argentina explicó: "Lo conozco a Elián (L-Gante), me parece un divino. Compartí un rato con él en el rodaje de una cerveza, que estábamos en una publi varios, me pareció divino. No sé como piensa ni en qué términos dijo lo que dijo como para opinar".

Lali habló del romance de La China Suárez y Rusherking

Luego, Lali Espósito opinó sobre Rusherking, la flamante pareja de la China Suárez. "Me lo crucé varias veces ya. Es divino, santiagueño aparte. Yo tengo familia santiagueña, amo a los santiagueños con toda mi alma", dijo.

Además, añadió que le gusta la pareja, porque le "gusta que sus amigos sean felices".