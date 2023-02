La Tora, Camila y Romina dejaron fuertes anécdotas sobre el "tamaño" de sus ex parejas

En el Día de San Valentín, varios participantes de Gran Hermano respondieron preguntas íntimas en el programa. Entre ellas, se abordó el tema del tamaño del pene y su importancia en las relaciones sexuales. Mientras algunos dijeron que no importaba, otros afirmaron que sí era un factor importante.

La discusión generó risas entre los participantes, aunque algunos contaron experiencias negativas con parejas con micropenes. Aunque el tono del segmento era humorístico, el debate sobre la importancia del tamaño del pene en las relaciones sexuales sigue siendo un tema controvertido.

"¿El tamaño importa?", leyó Julieta Poggio de una tarjeta ante la mirada de Ignacio Castañares y "La Tora". Si bien "Nacho" leventó el cartel con la respuesta negativa, su pareja dentro de la casa dijo que sí es clave el tamaño del pene. "Por algo lo dice", acotó la modelo antes de que la joven de Berazategui explicara su respuesta con una insólita anécdota sexual que desató las risas.

"Para mí sí importa, obviamente", remarcó Lucila con seriedad y reveló ante sus compañeras: "Me han tocado situaciones en mi vida donde estuve con alguien que tenía micropene y es horrible".

Aunque las participantes estallaron de risa con la experiencia de La Tora, ella se mantuvo muy seria y agregó: "Perdón, pero la pasé muy mal. Tenía que fingir y me quería ir, no me quedaba otra. Sí importa".

En ese marco, Julieta abrió el debate: "Algunos dicen que es según cómo lo usen". "¿Alguien más tiene una experiencia similar?", invitó la joven a sus compañeras.

Allí fue el turno de Camila: "Una vez estuve con un chico que me encantaba, que me volvía loca". "Llega el momento de hacer esas cosas y la verdad que no", relató sobre su mala experiencia.

"Yo tuve un novio", comenzó Romina a revelar su anécdota y completó: "Que lo tenía muy chiquito". "No sé si micro, pero chiquitito como el dedito", y lo comparó con su meñique para que todos los "hermanitos" estallen de risa.