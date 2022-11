La temporada 3 de Emily en Paris ya tiene fecha de estreno y tráiler

Luego del éxito que cosecharon las dos primeras temporadas de Emily en París, el 21 de diciembre llegarán nuevos capítulos a Netflix en los que Lily Collins volverá a ponerse en la piel de la joven estadounidense que deja todo para probar suerte en la capital francesa. Y, para calmar la ansiedad de los fanáticos, la plataforma de streaming lanzó el tráiler oficial en el que la protagonista se enfrenta a importantes decisiones sobre su futuro.

"Un año después de mudarse de Chicago a París gracias a un trabajo soñado, Emily se encuentra en una encrucijada en todos los aspectos de su vida. Al verse dividida entre dos caminos muy distintos, Emily debe decidir dónde depositar su lealtad —si en el trabajo o en su vida romántica— y analizar cómo esas decisiones afectarían su futuro en Francia. Todo esto mientras continúa sumergiéndose en las aventuras y giros sorprendentes que la vida en París le ofrece", plantea la sinopsis de la tercera entrega.

Desde el inicio de la serie, Emily se embarcó en un profundo viaje personal. No solo por dejar su lugar de pertenencia y sumergirse en una nueva cultura, sino por los nuevos vínculos que generó y cómo estos acontecimientos cambiaron los objetivos con los que había llegado a Europa. Aunque la historia creada por Darren Star -quien también estuvo detrás del éxito de Sex and the City- contó con gran aceptación de parte del público, también fue criticada por la falta de profundidad de la trama y el foco en cuestiones banales.

Por otro lado, la crítica francesa criticó duramente al proyecto por la manera en la que estereotipa a los parisinos. Frente a esto, Darren sostuvo que "los estereotipos van en ambos sentidos, hay muchos de los estadounidenses también. Son parte del juego del humor, no se hacen para ofender. La historia de la primera temporada se centraba en eso, en tratar de reírnos de nosotros mismos. En la segunda ya es menos importante".

Habrá que ver cómo evoluciona esta cuestión en la tercera temporada. Pero lo cierto es que más allá de los comentarios negativos que recibió la ficción, se mantiene entre las más vistas del gigante del streaming, algo no menor para los tiempos que corren, en el que la cantidad de visualizaciones se traducen en una nueva forma de medir el éxito de cada producto.