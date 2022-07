La sorprendente propuesta de Juana Viale a sus seguidores

Juana Viale sorprendió a sus seguidores con una inesperada propuesta, en medio de las negociaciones de Nacho Viale para su vuelta a la televisión de la mano de Mirtha Legrand.

La actriz usó sus historias de Instagram, para revelar la nueva forma en la que mantendrá una interacción más activa con quienes están al pendiente de seguirle los pasos en la red: "Les quería contar que, no sé si se dieron cuenta, hace mucho tiempo estoy como medio desconectada de las redes. Entonces, estoy pensando que voy a volver a las redes y a ponerme a interactuar con todos ustedes".

Viale contó qué fue lo que la mantuvo lejos del mundo digital en los últimos meses: "Estoy un poco desaparecida porque nada, hijos, vida y esas cosas, y soy muy despelotada... Pero me voy a proponer como objetivo volver a estar en las redes, volver a estar con ustedes, volver a compartir". Asimismo, Juana comentó qué es lo que ha planeado para vuelta: "La idea es empezar a compartir, básicamente, lo que hago yo, que no es mucho, bah, en verdad es un montón pero nunca lo comparto tanto. Si están de acuerdo, pulgar para arriba; si no están de acuerdo, pulgar para arriba y si les da lo mismo, pulgar para arriba".

La ganadora del Martín Fierro culminó su video con una promesa a sus seguidores: "Estén atentos que voy a estar subiendo cositas y fotos, todas esas cosas que a todos nos gusta saber de la vida del otro. Les voy a mostrar lo que hago cuando no estoy trabajando".