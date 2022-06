La prohibición que tiene la China Suárez en la heladera de Rusherking

La relación de amor entre Rusherking y la China Suárez viene muy bien, luego de la tormenta creada por la novedad y la primicia de su noviazgo, las aguas andan mucho más tranquilas en la vida de los dos artistas.

Sin embargo, el pasado sábado estuvo FMK, gran amigo de Rusherking, y reveló un importante dato del cantante, cuya manía, gusto o antojo, deberá ser tenido en cuenta por la China Suárez, para hacer mucho más feliz a su novio.

Según reveló FMK en PH, Podemos Hablar, hay dos cosas en la vida de Rusherking con las que no se le pueden meter, es como su frontera entre su serenidad y su demencia. El artista reveló que para su amigo, los Serenito y los alfajores Tatín, son casi sagrados para él y nadie se puede meter con los que sean de él.

“Rusherking con eso, es como que no me toqués eso porque tenemos problemas y cortamos amistades acá, así nomás", le dijo FMK a Andy Kusnetzoff. Para darle mayor credibilidad lo que contó, el cantante de música urbana explicó, por pedido del presentador, que entre Rusherking y Tiago PZK, un día tuvieron una fuerte discusión que casi se van a las manos, cuando vivían todos juntos, porque en un viaje de dos días de Rusherking, Tiago PZK se le comió unos serenitos y no se los repusó.

LA INSÓLITA PELEA ENTRE TIAGO PZK Y RUSHERKING POR COMIDA

La revelación surgió cuando FMK recordó la época en que convivió junto a Lit Lillah, Tiago PZK y Rusherking, y que Tiago se "casi se agarra a piñas" con el novio de China Suárez por un postrecito.

"Yo era el que filmaba. Parecía que uno le había robado guita al otro".

"¡Y era un Serenito de por medio! Rusher se había ido dos días, y Tiago fue a la heladera, vio el postrecito de Rusher y le dije que se lo coma y después le compre otro. Pero no se lo compró", cerró FMK sobre la pelea de Rusherking con Tiago PZK.