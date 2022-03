La primeras reacciones tildan a 'Morbius' como un gran fracaso

Sony gozó de una buena recepción y excelente desempeño económico de la mano de Spider-Man: No Way Home, sin embargo, parece que el estudio no correrá la misma suerte con su próxima película inspirada en los cómics de Marvel: Morbius.

Si bien ese evidente que una cinta centrada en un personaje mucho menos conocido que Spider-Man y que no tiene conexión con el Universo de Marvel Studios, claramente correría en desventaja respecto a la película más reciente de Spidey, las primeras reacciones indican que Morbius ni siquiera estaría a la altura de Venom.

Después de todo, mientras las películas del simbionte han encontrado un público que se ha cautivado con su humor y acción, Morbius no contaría con un atractivo similar.

Cuando falta menos de una semana para el estreno de la película, Sony permitió que algunos críticos vieran su nueva apuesta protagonizada por Jared Leto ¿El resultado? Aunque hay algunos comentarios más o menos positivos, en general la mayoría son críticas bastante duras que apuntan contra la trama, los efectos visuales y las escenas post-créditos.

Pese a que cada quién dará su veredicto sobre Morbius a partir de la próxima semana, a continuación pueden leer algunas de las reacciones sin spoilers sobre la nueva película de Sony:

Sab Astley de Collider: “Bueno, Morbius es tan mala como esperaban. Una trama de 2005 choca con un CGI visualmente confuso para crear una pequeña fiesta de siesta. Pero no se preocupen, han dejado lo peor para el final con una de las peores escenas post-créditos que jamás hayas visto, Sony está fuera de sí”.

Escape Film Club: “Morbius demuestra que no importa cuántas caras famosas o imágenes brillantes incluyas, Sony siempre encontrará una manera de malinterpretar de manera impresionante la narración básica”.