La Negra Vernaci y Yanina Latorre se cruzaron fuerte en LAM: "picante tengo la..."

Elizabeth Vernaci se cruzó fuerte con Yanina Latorre durante un móvil que la locutora realizó con LAM (América) en la puerta de un restaurante en el que se iba a celebrar el cumpleaños de Marley. "Te querés hacer la picante todo el tiempo. Picante tengo la argolla", le tiró ante la sorpresa de la panelista.

Todo comenzó cuando LAM se apostó en la puerta del lugar donde Marley celebraría su cumpleaños 52. Una de las primeras en llegar fue La Negra Vernaci, quien, a pesar del frío, se detuvo a charlar con Ángel de Brito y sus angelitas, pero todo terminó en un escándalo.

Divertida, la emblemática locutora propuso “hacer el móvil toda la noche” para ganarse el puesto de angelita. Pero cuando el conductor la invitó a participar del programa una noche, rápidamente Vernaci puso un freno y dijo que “No me tolerarías, no sabes lo mal llevada que soy en la tele”.

Al preguntarle por qué, La Negra se sinceró: “No lo disfruto. Hice tele pero no lo disfruto. Envidio a la gente que está sentada como si estuviera sentada en el living de su casa, como Yanina”. Apenas la escuchó, Yanina recogió el guante y lanzó: “No te hagas la buena ahora que después me das duro y parejo”. Lejos de dejar el tema ahí, Vernaci le fue directo a la yugular: “¡Conmigo no, Barone!”, le dijo parafraseando aquel comentario de Beatriz Sarlo cuando cruzó al periodista Orlando Barone.

Como buen peso pesado, Yanina no se quedó atrás y le recordó que hablaba mal de ella y después se “hacía la amiga”. "¡​Yo no soy tu amiga, Yanina! Que sea simpática no significa que sea tu amiga, está todo más que bien. Además yo no te doy a vos, les doy a todos cuando se ensañan con alguien que no da. Si querés hablamos de eso, pero no es el momento".

Cuando vio que Yanina seguía con el tema, La Negra se cansó y la sepultó: “Te querés hacer la picante todo el tiempo y no se puede ser picante todo el santo día. Picante tengo la argolla, boluda. Terminala”.

Al inesperado exabrupto le siguió la risa de todos en el piso, incluida Yanina. Esto hizo que el tenso momento se distendiera y volviera al punto inicial: el cumpleaños de Marley.