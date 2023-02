La madre de Fernando Báez Sosa junto a la beba de Burlando: "Hola tía"

Después de tres años, se conoció la sentencia a los rugbiers que mataron a Fernando Báez Sosa y esto fue un alivio tanto para la víctima como para la familia del joven. Silvino y Graciela se manifestaron en paz y estuvieron de acuerdo con el veredicto final este lunes 6 de enero.

Este martes, los padres de Fernando volvieron a ser noticia, ya que se reunieron nuevamente con el abogado que defendió su causa, Fernando Burlando, y su pequeña beba Sarah, que nació hace muy poquito tiempo. El momento del abrazo y la imagen de Graciela alzando a la beba causó ternura y conmovió a todos.

“, escribió Barby Franco, la esposa del abogado muy feliz por la visita.¡Hola tía Greis ! Sé que hoy fue un día muy duro pero quiero decirte que te quiero mucho y gracias por hacerme dormir. Jajaja. ¡Y me alegra poder haberte sacado una mini sonrisa hoy! Te quiero tía Greis @graciela.sosa.33. Sarah Burlando”.

Cabe destacar que desde el inicio del juicio la morocha se mostró más presente que nunca acompañando a su pareja y apoyando su labor en una de las causas que conmocionó a todo el país.

En una entrevista exclusiva, la mujer, que emprendió viaje hacia su casa, confesó: "Y agregó: “Estamos conformes y empieza una nueva etapa en nuestra vida, vamos a seguir luchando día a día para que quede firme la sentencia de estos asesinos. No es fácil ver cómo asesinan a tu hijo, a mí me costó muchísimo, no podía dormir de noche, siempre pensando en cómo mi hijo levantaba la mano implorando piedad para que no le dieran más patadas, cosa que no sucedió”.