La inesperada pregunta de Mirtha a Santi Maratea: “¿De qué trabajas?”

Este sábado por la noche, Mirtha Legrand en su programa La anoche de Mirtha. recibió a Luis Majul, Patricia Bullrich, Karina Jelinek, Marcelo Polino y Santiago Maratea, como invitados, pero hubo uno en especial que se llevó toda la atención.

Este fue Santi Maratea, que habló de su vida y respondió algunas preguntas incómodas que llamaron la atención. A pesar de que en el comienzo del programa, la conductora recibió con mucho cariño al influencer. “Maratea, no te conocía. Sos amoroso y lindo. ¿Cuántos años tenés?”, consultó Mirtha. Inmediatamente, cuestiones de su vida laboral y personal.

En este sentido, Mirtha quiso saber más y consulto sin filtro: ¿Estás casado? ¿Estás en pareja?”. Entre risas, Maratea contestó: “Estoy muy lejos de casarme, no sueño con eso. No tengo pareja. Tampoco pienso en el amor, no proyecto para ese lado, siento que es muy caro”.

Luego, Mirtha Legrand se puso seria y quiso saber la verdad detrás de las colectas millonarias deje sin un éxito y que han llevado al influencer a ser uno de los más queridos.. “¿Cómo hacés para juntar toda esa plata? ¿Cómo te conectas con la gente? ¿Cómo los convences?”.

“Depende la causa, quien junta la plata es la causa”, indicó. Además, también recordó lo emocionante que fue la donación de Emita, una nena con Atrofia Muscular Espina l (AME) de tipo 1 que necesitaba conseguir un remedio antes de cumplir los dos años para poder mejorar y cambiar su vida: “Tuvimos que comprar el medicamento más caro del mundo y recaudamos en diez días, 2 millones dólares”.

Sobre la gestión de lo que hace, explicó: “Hay una parte que es mía, que es la de la comunicación. Y hay otra parte que es la historia de Emmita, que es la realidad, su familia, el medicamento. Eso termina haciendo que la gente quiera donar. Lo que recauda el dinero es la historia, no yo”.

Luego, en un momento le consulto sin filtro, "¿Trabajás, vos trabajás?" y él sin ningún problema respondió lo siguiente: "Yo soy influencer, ese es mi trabajo".