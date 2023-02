La impactante reacción de Camila cuando le anunciaron la fulminante

El conductor de Telefe Santiago del Moro le hizo saber a la pianista de su situación antes de que sus compañeros pasen a votar al confesionario, para que no la votaran, y sin revelar quién fue la autora de la fulminante.

“Ha pasado algo duro de comunicar, pero que está dentro de las reglas del juego y que es una herramienta que ustedes tienen”, comenzó diciendo Del Moro a los hermanitos.

Y amplió con el anuncio definitivo: “Hay alguien que no puede ser salvado. Una de ustedes está en la placa, es decir, en la gala de eliminación del domingo próximo. La participante fulminada es Camila”.

Ahora bien, cuando Camila se enteró que fue fulminada, la joven solo sonrió y se quedó helada por unos segundos. Fue entonces que al ir al confesionario a votar, la joven pianista le confesó a Gran Hermano: "No sorprende. Te voy a admitir que cuando dijeron 'fulminante' un poco me lo esperaba".

"Es todo muy raro, la verdad. Me gusta igual, no te quiero decir que no. Pero bueno, que se yo. Es parte del juego porque siento que más allá de teniendo afinidad no podes no hacer acá. Es como algo más entretenido para el juego. La verdad es que me pareció muy entretenido", agregó.

Y reveló: "La verdad es que es todo muy raro. Pero bueno, me divierte. No me enojo con nadie porque puede pasar y tampoco me molesta. Es parte del juego".