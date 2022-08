La historia que oculta la apertura de House of the Dragon

Este domingo fue estrenado el segundo episodio de la serie House of the Dragon en HBO y con ello también se presentó por primera vez el opening de esta precuela de Game of Thrones.

Pero aunque un detalle llamó la atención de forma particular, ya que el video incluyó la música principal de la anterior serie basada en la obra de George R.R. Martin, el video de apertura no es una simple réplica del estilo de la cortina inicial de créditos de la serie madre-.

Aunque comparten un estilo similar, lo más llamativo de todo es que la apertura de créditos iniciales representa al árbol genealógico de la familia Targaryen.

Tomando como base el diorama del Rey Viserys, visto desde el primer episodio de House of the Dragon, el video de presentación aborda a todo el linaje de los regentes de Westeros. Por eso la primera corona representa a Aegon el Conquistador, el rey que inició el dominio Targaryen sobre los siete reinos alrededor de 120 años antes de los sucesos vistos en House of the Dragon.

A partir de ahí, también surgen una serie de círculos y coronas que son conectados por la sangre hasta llegar a Rhaenyra Targaryen, la hija de Viserys I y foco protagónico de la nueva serie.

Todo lo anterior fue profundizado por el usuario de Twitter @conquerorscrown, quien planteó que el círculo de Aegon I también representa “la caída de Valyria”, el evento cataclísmico que destruyó el reino del que originalmente provenían los Targaryen, quienes se trasladaron hasta la isla Dragonstone luego de un sueño profético que anticipó la gran destrucción.