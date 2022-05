La fuerte crítica a Paulo Londra de su ex suegra

Paulo Londra y Rocío Moreno junto a su hija mayor.

La situación entre Paulo Londra y su expareja, Rocío Moreno, está cada vez más tensa luego de una primer audiencia de conciliación en la que no pudieron llegar a ningún acuerdo.

En medio de la polémica, Marina Romero, madre de la joven con la que el cantante cordobés tiene dos hijas, habló con Intrusos en el espectáculo y fue muy crítica. "Rocío no soportó que abandonara a la familia, que saliera de noche y de día estuviera ausente, que de repente se fuera a pasar unos días a una cabaña con cinco amigos y cinco amigas. Son cosas que a mí no me sorprenden", lanzó.

Por otra parte, la exsuegra opinó que Paulo Londra el trapero cordobés no tiene demasiada relación con Francisa, su hija más pequeña, que nació en febrero de este año. "Yo creo que a Isabella (su hija mayor) le tiene un gran cariño. La nena se pone feliz cuando ve al papá, generó un vínculo lindo y es a lo que uno apunta. Pero con Francisca es diferente, porque no tuvo contacto casi... No se dio la oportunidad de conocerla y amarla".

Por último, Marina respaló los dichos de Rocío, quien hace un tiempo afirmó que la madre de Paulo Londra no apoyaba el noviazgo. "Yo fui mamá muy joven pero si alguien se acercaba a decirme algo malo, lo tomaba con pinzas. Es uno el que tiene que ver qué hace con lo que le dice el entorno", finalizó.