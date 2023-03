¿La final de Gran Hermano en cuotas? Qué dijo Santiago del Moro al ingresar a la casa

Este domingo, Santiago del Moro cumplió con su promesa de la semana pasada y volvió a la casa de Gran Hermano para compartir una cena con los finalistas, en lo que, aparentemente, sería su última noche en el reality.

El conductor del programa, vestido con un impecable traje blanco para combinar con los participantes, llegó a las 22:43 a la casa y encontró a Nacho, Julieta y Marcos, quienes no esperaban verlo. Del Moro llevó a los finalistas al SUM y les mostró lo que había sucedido fuera de la casa durante los últimos cinco meses.

La producción agasajó a los finalistas con sushi mientras Del Moro les mostró videos de famosos que declararon ser fans del programa, el simulacro de boda que tuvo lugar el viernes pasado, y les habló del "shippeo" que hacen sus fans en las redes sociales.

A su vez, Del Moro elogió las cualidades que llevó a los tres jóvenes a ser los finalistas elegidos por la gente y luego mostró que llevó la llave de la misteriosa valija que Alfa llevó a la casa el 8 de marzo.

En esa ocasión, los "hermanitos" quedaron tan impactados por el regreso del participante elegante con un smoking que la valija quedó semiolvidada en algún lugar de la casa, y Julieta fue comisionada por Del Moro para buscarla.

Con ella en sus manos, volvió al SUM, y le entregó la valija al conductor, quien sacó una botella de espumante, bombones y dos anuncios sorprendentes.

Los detalles de la valija

En primer lugar, al ganador del tercer puesto, una empresa de cosméticos le regalará un viaje pagado a cualquier lugar del mundo que elija. Finalmente, Del Moro leyó una nueva consigna: "Con los tres finalistas, tengo que hacer oficialmente el comunicado de que a partir de este momento se abre el casting de Gran Hermano 2023", y mostró la dirección para que los futuros "hermanitos" se inscriban.

De esta forma, Santiago no confirmó cuándo será la Gran Final, pero se especula que este lunes no se conozca al ganador, si no el próximo jueves.

Fue Yanina Latorre, panelista de LAM lanzó una de sus bombas que causó todo tipo de comentarios en esa red social. “Mañana no termina Gran Hermano. Guarden este tuit”, escribió.

Además el usuario @tronnk__, publicó lo que sería la “reprogramación Gran Hermano. Lunes: se decide el 3° puesto y sale de la casa. Martes: debate con el 3°puesto. Miércoles: la gran final. Jueves: debate con ambos finalistas”, señaló y afirmó que la información viene de una “fuente de confianza de primera mano”.