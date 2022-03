La dura enfermedad que obliga a Bruce Willis a dejar la actuación

Bruce Willis se aleja de su carrera como actor después de que le diagnosticaron afasia, enfermedad que conduce a la pérdida de la capacidad para comprender o expresar el habla, dijo su familia en un comunicado publicado en las redes sociales.

“A los increíbles seguidores de Bruce, como familia, queremos compartir que nuestro amado Bruce ha estado experimentando algunos problemas de salud y recientemente se le diagnosticó afasia, que está afectando sus habilidades cognitivas”, se lee en el comunicado expuesto Rumer Willis, hija del actor y Demi Moore.

Y agregó: “Como resultado de esto y con mucha consideración, Bruce se está alejando de la carrera que ha significado tanto para él”.

La estrella de cine de 67 años es mejor conocida por interpretar a John McClane en la icónica franquicia Die Hard . La película original de 1988 convirtió a Willis en una estrella de cine y acción después de que fuera conocido principalmente como actor cómico de televisión, específicamente en la serie Moonlighting (1985-89).

Willis ha protagonizado éxitos de taquilla como El quinto elemento (1997), Armageddon (1998) y El sexto sentido (1999). Otros clásicos de Willis incluyen The Last Boy Scout (1991), Death Becomes Her (1992), Pulp Fiction (1994) y 12 Monkeys (1995).

“Este es un momento realmente desafiante para nuestra familia, y estamos muy agradecidos por su continuo amor, compasión y apoyo. Estamos atravesando esto como una unidad familiar sólida y queríamos atraer a sus fanáticos porque sabemos cuánto significa él para ustedes, al igual que ustedes para él. Como Bruce siempre dice, 'Vívelo' y juntos planeamos hacer precisamente eso. Con amor, Emma, ​​Demi, Rumer, Scout, Tallulah, Mabel y Evelyn”, finaliza el comunicado.

Bruce Willis se convirtió inmediatamente en tendencia en las redes sociales cuando se supo la noticia, ya que los fanáticos compartían su incredulidad y tristeza por la noticia.

¿Qué es la afasia?

La afasia es un trastorno del lenguaje que puede generar problemas para hablar, comprender, leer, escribir y calcular.

Se trata de un daño cerebral que, en la mayoría de las ocasiones, es causado por una apoplejía: cuando la circulación sanguínea en el cerebro queda interrumpida de forma repentina bien por la obstrucción o por un derrame de un vaso sanguíneo.