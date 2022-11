La China Suárez le dedicó un pasacalles a Rusherking: ¿Qué decía?

Aunque se demoraron algunas semanas en confirmarlo, hace unos seis meses, la China Suárez y Rusherking hicieron público su noviazgo.

Y en poco tiempo, la actriz de 30 años y el cantante de 22 ya han compartido viajes, salidas, almuerzos y otros tantos momentos juntos.

Ahora, la China está cumpliendo compromisos laborales en Qatar, pero se las ingenió para hacerle llegar a su joven pareja un romántico mensaje a través de un pasacalles.

A través de sus redes sociales, Rusher compartió una foto del cartel que decía: "De ti nada me separa. ¿Ya te puedo decir que te amo? Chinita". "Hoy tenía un mal día y me lo cambiaste en un segundo. Qué hermosa sorpresa. Sos lo más lindo que existe. Yo también te amo muchísimo mi amor", escribió el artista en la historia que musicalizó con el tema Perfecta que le escribió a la actriz.

La China recompartió la historia de Rusherking y escribió: "Estoy muerta por vos desde el primer día. Es para que te quede bien clarito".

Esta no es la primera muestra de amor que la actriz le envía desde Qatar a su novio, ya que hace unos días, el cantante también mostró una carta que expresaba: "¡Te quiero mucho! Gracias por ser tan bueno. (No te asustes, no te estoy pidiendo casamiento. Es para que cada vez que lo veas te acuerdes de mí)".