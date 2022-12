La cena de Tini y De Paul en el día libre de los jugadores de la Selección

Foto de Archivo

Luego del triunfo ante Australia, el técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni, decidió darle el día libre a los jugadores para que pudieran reunirse con sus familiares.

Varios decidieron quedarse en la concentración, como fue el caso de Lionel Messi, quien recibió la visita de su esposa Antonela y sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro. También estuvieron los que salieron a pasear como Alexis Mac Allister y Julián Álvarez que realizaron un paseo en barco en compañía de Gabriel Batistuta.

Lejos de bajar el perfil mediático por el que venía estando en el centro de atención, Rodrigo De Paul, compartió una salida con su novia Tini Stoessel.

Además de su pareja, la popular cantante argentina, Rodrigo está acompañado de varios amigos que le hacen el aguante en cada partido, con una bandera que tiene su imagen y la de Messi abrazados. Además, estaba el cuñado del jugador Fran Stoessel que también compartió la imagen del momento.

El deportista, la artista y el resto de los acompañantes se juntaron en Vertigo, un restaurante exclusivo de Doha, que tiene una vista espectacular de la ciudad y se destaca no solo por su arquitectura sino también por sus platos y tragos. Si bien el hermano de Tini no arrobó a ninguno de los asistentes, el futbolista argentino no dudó en republicar la foto y agregar un comentario que demuestra su espíritu de estos días, entre desafíos, triunfos, amigos y amor: “Esta banda”, escribió, junto a varios emojis de corazones.

Para completar el presente sentimental que atraviesa la pareja, el jugador tapó todo tipo de rumor al postear una romántica foto junto con Martina, en la que se los puede ver dándose un beso: “Recargando energías”, fue la tierna frase con la que acompañó el posteo.