La angustia del Chapu Martínez tras recibir amenazas de muerte por "mufa"

En medio de la conmoción que dejó la durísima derrota de la Argentina en el debut del Mundial de Qatar 2022, quien no la pasó nada bien en el estadio fue Martín 'Chapu' Martínez, el influencer argentino que se hizo viral antes de Rusia 2018 por su hit “Traeme la copa, Messi”.

No obstante, después del partido inaugural de La Scaloneta, los fanáticos comenzaron a buscar las falencias que llevaron a tal resultado y, entre tanto, tildaron de "mufa" al Chapu: quisieron pegarle y recibió amenazas de muerte contra él y su familia.

Martínez publicó una historia en Instagram donde se lo puede ver llorando, muy angustiado, y agradeciendo los mensajes de apoyo: "Mi familia la está pasando muy mal”, confesó, aunque recién este miércoles afirmó que dará más detalles sobre lo ocurrido.

Martín Pérez Disalvo, más conocido como Coscu, compartió en su Twitter un chat con el comediante Grego Rossello. En los mensajes que intercambiaron se escucha un audio del Chapu Martínez desconsolado tras recibir una amenaza de muerte por parte de distintos usuarios: “No sé qué hacer, me pone mal”.

El "Chapu", que se viralizó durante el partido de Argentina por su presencia en el Estadio de Lusail, lamentó que su familia estuviera tan preocupada y dolida: “Mi viejo tiene 70 años, no está para pasar por esto, me hace mierda. ¿Qué está pasando para que me mande un video de 10 minutos? Nunca hizo algo así, ¿sabés cómo tiene que estar para hacer esto?”.

Una de las amenazas recibidas decía “muerto te quiero. Ojalá te maten a piedrazos”. Coscu, atravesado por la angustia del Chapu, sentenció: “Después de escuchar esto, tenés que ser muy gil para putearlo”.