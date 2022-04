La Academia aplicó una dura sanción para Will Smith

Después de haberle pegado una cachetada a Chris Rock en la entrega de los Premios Oscar, Will Smith fue declarado como "persona no grata", según la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, al actor Will Smith le ha sido prohibido asistir a la entrega de los premios Óscar, durante 10 años, tras el altercado con Chris Rock. La medida se suma a la renuncia que el intérprete hizo de su membresía a la institución el pasado viernes. No obstante, se confirma que lo dejarán conservar su premio y podrá ser elegible para nominaciones durante este periodo.

La organización también previamente se había disculpado con Rock por no actuar en el momento y reconocieron que no estaban preparados para esa situación sin precedentes. El día siguiente a la entrega, Smith también pidió perdón al comediante, quien ha declinado comentar sobre la situación durante sus más recientes shows de stand up desde esa noche.

Esto fue lo que dijo sobre el altercado el presidente de la Academia, David Rubin, en una carta que mandó a sus miembros luego de la reunión en la que se determinó esta sanción:"Hoy, la Junta de Gobernadores tuvo una reunión para discutir cómo responder de mejor manera a las acciones de Will Smith en los Óscars, además de aceptar su renuncia. La Junta ha decidido, que por un periodo de 10 años que empieza a partir del 8 de abril de 2022, el señor Smith no tendrá permiso de asistir a ningunos eventos o programas, virtuales o presenciales, de la Academia, los cuales incluyen pero no se limitan a los premios de la Academia."

La medida, que se suma a la renuncia del actor, efectivamente lo mantendrá fuera de la organización por esos diez años. Las consecuencias de esta prohibición no parecen muy severas más allá de que no le permitiría, en todo caso, oportunidades de publicidad y campañas para sus películas. Éste último quizá sería lo más serio para su carrera.

Desde el pasado domingo, un puñado de proyectos relacionados a Smith han sido puestos en pausa. La cachetada, que fue condenada por varias figuras del medio, le costó estos filmes por lo menos de momento. Incluso si llegara a formar parte de alguna campaña, queda por ver si el disgusto persiste en unos años entre los miembros que votan por las categorías de actuación.

Fuera de eso, para Smith simplemente queda el reto de conseguir que alguien lo quiera como protagonista para retomar su carrera. El filme que pagará las consecuencias más inmediatas es el drama Emancipation, su más reciente trabajo y drama sobre la esclavitud, el cual fue comprado por Apple TV+ por 120 millones de dólares. Con la medida y el escándalo, habrá que ver si la estrenan a finales de año como se tenía previsto.