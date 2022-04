L-Gante fue demorado en su ingreso a Chile: "No me dejaron entrar"

El cantante L-Gante fue noticia al llegar a Chile ya que tuvo inconvenientes para ingresar al país trasandino. El artista fue demorado tras llegar con un vuelo junto a sus compañeros.

Fiel a su estilo, de no guardarse nada y de responder cada vez que se le presenta algún inconveniente, Elian Valenzuela manifestó: "No me dejaron entrar acá... No sean malos. No traje nada ahí, tranquilos", se lo escuchó decir a L-Gante, molesto.

“Hey Marcianeke no me dejaron entrar acá porque dicen que soy el Marcianeke de Argentina… ¡boludo, vení a salvarme compañero!”, dijo el artista hablándole a su colega, tranquilo y con algo de humor a pesar de la situación incómoda que vivía.

Con la información en los medios de comunicación, fue la columnista, Mariana Brey, quien amplió en Socios del espectáculo lo que habló con la madre del cantante: “Esto lo confirma su mamá. Hablé con Claudia y me cuenta que salieron a la mañana y que está tan sorprendida como todos nosotros porque se está enterando ahora por Instagram. Dice: ‘No lo dejaron entrar a Chile, pero no sabe bien por qué. Estoy sorprendida. Salió hoy a la mañana de acá’”

El creador de la Cumbia 420 fue el único que tuvo inconvenientes para ingresar al vecino país, ya que el resto de los que viajaban con él pudieron hacerlo sin ningún tipo de problema.

Tras unas horas de dudas, de espera en el aeropuerto, finalmente el propio cantante fue el que confirmó en su cuenta personal de Twitter que había podido ingresar y ya se encontraba en Santiago de Chile.