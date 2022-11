L-Gante envió una bolsa de alimentos para su hija y Tamara Báez estalló de bronca

Tamara Báez y su expareja, L-Gante, aún siguen en conflicto por la cuota alimentaria de su hija en común.

Tamara Báez se mostró furiosa con L-Gante por una actitud que tuvo con su hija Jamaica. En las últimas horas, la influencer subió una historia a su cuenta de Instagram mostrando los fideos que le mandó el cantante en lugar de la plata para la cuota alimentaria. Además, había pañales, que según la joven no eran los que la niña utiliza.

En la historia Tamara escribió: “¿La cuota alimentaria? ¿Y con qué se paga la luz, la obra social, etc?”, junto con un emoji de un ratón. Además escribió de manera irónica, “una vergüenza, la voy a mantener a fideos a mi bebé ahora”, enojada la ex-pareja del cantante.

En medio de las quejas por la alimentación que recibió por parte de su ex para su hija, también resaltó que le llevó pañales de una marca que Jamaica no usa, y lo sentenció con un fuerte mensaje en la historia: “Pañales de otra marca que ni usa también. Yo no puedo creer esto”, junto con dos emojis tapándose la cara. Ya en reiteradas ocasiones la influencer se quejó del accionar del artista, por lo que días antes subió una imagen pidiendo por un mes “con menos caos y más paz para su alma”.

A su vez, Tamara expresó su intranquilidad con la poca responsabilidad del joven. En un video que compartió con sus seguidores, la influencer manifestó que no hay manera de que haya reconciliación y que además Elián Valenzuela, no cumplía con las visitas a Jamaica previamente pactadas.

La relación entre ambos no terminó en buenos términos y sigue muy tensa hasta el día de hoy, cuando en su momento el cantante de cumbia 420 le puso un bozal legal a Báez para no nombrar ni mostrar a la hija que tiene en común.