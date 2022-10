L-Gante dio un sorpresivo adelanto de su nuevo videoclip musical

En medio de los rumores de romance, L-Gante compartió en sus redes sociales un adelanto de su nuevo videoclip musical donde participa Wanda Nara.

El cantante había anunciado días atrás el lanzamiento de dos canciones y, este video, se trataría de una de ellas. "Lunes 17/10", escribió L-Gante junto a la publicación que realizó con la empresaria.

Inmediatamente, el post tomó repercusión y, si bien algunos usuarios se mostraron ansiosos por ver el nuevo material como, por ejemplo, la propia Wanda Nara, quien le comentó "Bajamos al barrio" con un emoji de corazón, otros criticaron la actuación de la mediática y se "burlaron" del clip. "¿Es real esto?, "Wanda haciéndose la de barrio", "Anda a rescatarla (Mauro) Icardi", "El hambre y las ganas de comer", "Esta novela está cada vez mejor", "Muy bizarro", fueron algunos de los comentarios demoledores.

Cuando empezaron a circular los rumores de romance entre L-Gante y Wanda Nara

A mediados de septiembre, Mariana Brey sorprendió a la audiencia de "Socios del Espectáculo" (El Trece) al revelar el supuesto acercamiento entre Wanda Nara y L-Gante. La periodista afirmó que la empresaria no estaría tan sola en su estadía en Buenos Aires, sino que el cantante de "Perrito Malvado" ha sido una compañía amena para ella.

"Wanda Nara está cada día más cerca... Pero la relación no fue expuesta públicamente. En redes sociales se han bancado mutuamente. Hace un año atrás compartieron un evento... Hace unas semanas compartieron una fiesta", comenzó diciendo Brey en ese entonces.

Sobre el cantante, Mariana afirmó: "Él estaría muy interesado en ella. Él está separado. Lo tengo confirmadísimo" y fue contundente al manifestar que "L-Gante y Wanda Nara están compartiendo una relación de amistad profunda". Aunque la periodista fue clara al asegurar que no hay nada que confirme un vínculo amoroso entre los famosos aún: "Compartieron una fiesta súper bien, pero no se besaron. No se vio algo públicamente. Pero llamó la atención. Era una fiesta privada, pero había mucha gente".

Sin embargo, después de ello, Wanda negó tener un vínculo amoroso con L-Gante, aunque la empresaria y el cantante, cada vez se muestran más juntos.