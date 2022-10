L-Gante cantó la canción que le escribió a Wanda Nara

Los rumores entre el supuesto romance entre Wanda Nara y L-Gante continúan creciendo y durante el fin de semana se filtró parte de la canción que el cantante la dedicó a la empresaria.

El referente de la Cumbia 420 describe una relación apasionada de dos personas que están comprometidas o se separaron recientemente.

En las últimas horas, se conoció una parte de este futuro hit y la empresaria quedó sin palabras, ya que se trata de un tema muy especial. “No importa la hora porque me prefieres”; “Él no hace nada porque sabe bien que cuando estamos bien le metemos bala”; “Vos sos adictiva como la maría que yo me fumé”; “Supuestamente una amiga”; “Te lo hago sin palabras”; “Si no te vuelvo a ver, yo no sé qué voy a hacer”, son algunas de las frases que entona el artista.

Desde que Nara llegó al país por asuntos laborales, se la vinculó sentimentalmente con el cantante, quien confirmó que "con Wanda nos estamos conociendo" cuando estuvo invitado para cenar en la mesa de Mirtha Legrand.

Tanto L-Gante como Wanda habían deslizado que el artista popular tenía este proyecto por delante, pero no daban muchas precisiones. En los vivos que suele hacer la empresaria, en los que interactúa con sus seguidores, dijo que el regalo más lindo que le hicieron en el último tiempo fue “una canción, la más linda de todas las que tiene. Pero creo que nunca se animará a sacarla”.

A lo que el cantante le respondió con picardía:“Jajaja bien bandida la canción”.

Además, el vínculo cercano a L-Gante aseguró que Wanda sería la protagonista del videoclip, que se filmaría antes de que regrese a Estambul, donde la esperan sus cinco hijos que están al cuidado de Mauro Icardi.