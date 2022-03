Denuncian a L-Gante por agredir a un menor que le pidió una foto

En las últimas horas se conoció que el cantante L-Gante fue denunciado nuevamente por agredir a un menor de 17 años que le pidió una foto.

Según indicaron, el hecho sucedió en el barrio donde vive su madre: el chico se habría acercado hacia el domicilio para conocerlo y en ese momento, el famoso le habría pegado un culatazo.

Según indicaron “la víctima terminó desvanecida en una plaza del barrio Bicentenario de General Rodríguez y ante la demora del SAME, el personal de la policía se encargó de trasladarlo para el hospital de Vicente López.

Luego de lo sucedido su abogado Alejandro Cipolla estas personas “buscan rédito económico” y agregó: “Creo que no es contra L- Gante sino contra un conocido”.

Asimismo, el letrado indicó que no hay denuncia notificada ni ratificada: "No me notificaron de la denuncia. Hoy pasé por la fiscalía y me confirmaron que había una denuncia, pero que no había sido ratificada porque esta persona estaba en el hospital”.

En tanto una de las hipótesis que maneja el abogado del artista es que quien acusó al cantante por agresión estaría vinculado también con las denuncias previas que enfrenta: una de ellas por amenazas.