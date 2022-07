Jujuy Jiménez reveló que sufre de una extraña fobia: “Te hace vomitar”

PH, Podemos Hablar, es uno de los éxitos de la pantalla de Telefé y cada noche cautiva al público con sala sus historias más profundas de cada invitado.

En la noche de este sábado 2 de julio, se encontraron en PH; la periodista y locutora Erica Fontana, a la actriz Sabrina Rojas, al animador infantil Diego Topa, al cantante Leo García y a la modelo Sofía “Jujuy” Jiménez.

En la ronda inicial, la ex pareja del Pelado López, Jujuy confesó que tiene una fobia muy particular y sorprendió a todos los que estaban en el piso. Esto sucedió debido a que muchas personas estaban al tanto de la situación por todo lo que tiene que ver con su particularidad.

“¿Vos tenías tripofobia?” Comenzó expresando Andy. Ella le respondió: “Si, no se si sabían, pero de solo explicarles y pensarlo me da impresión. Cuando tenés todos círculos pegaditos, por ejemplo el pulpo ¿vieron los circulitos?”

En ese momento el conductor intentó esclarecer lo que estaba contando: “¿Es como una fobia a los círculos?” y ella manifestó: “A los círculos pero todos juntos, cuando ves uno grande y uno chiquito. Te dan como arcadas y ganas de vomitar. No podes verlo. Es una fobia”.

Luego de realizar el comentario con mucha normalidad, la morocha expuso:“Trato de no darle tanta importancia, se que me da impresión y no lo miro”. Jujuy comentó que mesa fobia la padece desde pequeña y que la comparte con su hermana, pero que indudablemente a su hermana “le afecta mucho mas”: “Yo la he visto vomitar”, concluyó.