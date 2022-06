Josefina Pouso confirmó la noticia: está saliendo con Jorge Rial

Hace menos de una semana en LAM trascendió que Jorge Rial y Josefina Pouso viajaron juntos a España y los encontraron en un bar de Madrid.

A poco menos de una semana de que se conocieran las imágenes, se filtraron audios donde la periodista habla del tema y este lunes 6 de junio ella finalmente llegó de su largo viaje de vacaciones y encaró la cámara de Intrusos muy tranquila y sin problemas.

Ante la inminente pregunta sobre si ella estaba comenzando un vínculo amoroso con Rial, ella contestó: “No hay nada que ocultar, pero no es el momento de blanquear nada. Es lógico que nos iban a ver en algún momento, pero recién estamos conociéndonos. Fines de marzo o abril fue la primera vez que nos vimos, nos juntamos a tomar un café".

De esta manera, la periodista sin querer confirmó lo que se venía especulando y ambos estarían "saliendo". Por su parte, aclaró: “No sé. Lo estoy conociendo", fue lo primero que dijo cuando le consultaron acerca del incipiente romance. "Pasamos buenos momentos".

Finalmente, ella confesó que el conductor lo atrae y reveló detalles de su vínculo y comentó qué es lo que más le gusta de él: “Hablamos mucho, tenemos buenas charlas. 'Buena conversación', diría mi abuela. Es divertido".

En medio del escándalo, cada vez aparecen más preguntas sobre cuándo habría comenzado el romance entre ellos, teniendo en cuenta que el conductor se separó recientemente de quien fue su esposa: Romina Pereiro. La nutricionista luego del escándalo salió a cuidar a su familia: “Sin comentarios. No voy a decir nada. No había necesidad de hacer esto público ahora. Hubiera sido bueno que sean más cuidadosos porque no me dio tiempo a preparar a las nenas".

En ese sentido, Josefina expresó: "Me parece que ella está en su proceso y como mujer yo la respeto".