Flor Peña arrancó anoche su nuevo programa y Lanata la criticó fuertemente

Anoche, Flor Peña debutó en América TV con su nuevo programa La Pu*@ Ama. Y uno de los primeros en opinar sobre el ciclo fue Jorge Lanata, quien no ocultó su desagrado y aseguró que le dio "vergüenza ajena".

"Vi gran parte del programa de Florencia Peña. Tardó como 12 minutos en empezar. ¿Por qué? ¿Qué tenía para decir?", comenzó lanzando el conductor en su programa radial Lanata sin filtro.

El periodista dijo: “No quiero que se mezcle lo que uno pueda pensar políticamente de Peña. Pero, ¿vieron cuando uno era chico y tenía un profesor que se quería hacer el gracioso y le daba vergüenza ajena? Peña, no sos Susana. ¿Por qué no tratás de ser Peña?".

Por su parte, Marina Calabró opinó: "Mi sensación es que Florencia Peña percibe que esto es una suerte de consagración personal. Lo podemos opinar, pero a mí me parece que es al contrario".

Además, la panelista le recalcó a Lanata: "Este programa, así como está planteado, pone en riesgo su carrera. Usted dice que tardó mucho en empezar y yo digo: ‘Ojalá no hubiera arrancado nunca’. Todo lo que vino después fue absolutamente incalificable. No tengo recuerdos de haber visto un programa tan feo, desagradable e incómodo de ver".

Como si fuera poco, Calabró añadió: "Yo le he reconocido su talento en un sinnúmero de oportunidades. Me parece la mejor comediante de la Argentina y una artista absolutamente completa. Está en la elite, de las mejores tres, y quizá por eso soy tan dura. Me da pena que desperdicie su potencial y talento con esto que es incalificable".

Tanto el conductor como la panelista coincidieron en que la cantidad de insultos también fue excesivo. "Una cosa es putear en medio de una frase y otra cosa es que el chiste sea putear", reflexionó Lanata.

Por último, Calabró hizo énfasis en la caída de rating que sufrió La Pu*@ Ama: "La gente es tan sabia. Fue en tendencia descendente. Es un humor que atrasa y no tiene contenido. También es no entender que en la televisión abierta están las personas mayores de 50 años, no los adolescentes, que tampoco les parece una transgresión decir: ‘puta’".