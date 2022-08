Joffrey Baratheon de "Games of Thrones" se casó y luce irreconocible

Uno de los villanos más odiados de “Games of Thrones”, Jack Gleeson, contrajo matrimonio con su novia, la actriz y comediante Roisin O’Mahony en una pequeña e íntima ceremonia en Irlanda.

La noticia fue difundida por el padre Patsy Lynch, quien comandó la ceremonia que se llevó adelante en la iglesia de Glen, en el condado de Kerry, Irlanda. El párroco compartió fotos de la feliz pareja en su cuenta personal de Twitter y manifestó: “Creo que fue la pura simplicidad lo que conmovió a todos. Todos aquí conocen a Jack y eso demuestra que son parte de toda la comunidad. Cuando lo conocí, fue como si nos conociéramos de toda la vida, él es ese tipo de persona. No hay nada artificial”.

Jack Gleeson quien ya cuenta con 30 años, es un actor irlandés que se hizo principalmente conocido por su papel de Joffrey Baratheon en la serie de la HBO "Game of Thrones", la exitosa serie de fantasía que por estos días presentó la precuela “House of the Dragon”.

Los primeros papeles de Gleeson incluyen participaciones en “Reign of Fire” (2002), “Batman Begins” (2005), “Shrooms” (2007), “A Shine of Rainbows” (2009). A partir de allí formó parte del elenco principal de “Game of Thrones” en el papel de Joffrey Baratheon, uno de los villanos más recordados de la serie.

Jack se ha mantenido apartado del mundo del espectáculo desde el año 2014, ya que decidió dedicarse a su carrera académica que se centra en la teología y a Filosofía.