Jim Carrey se retira de la actuación y ésta es su nueva pasión

“Me retiro”, afirmó Jim Carrey en una entrevista con el sitio Access Hollywood mientras era entrevistado para promocionar 'Sonic 2', lo que será a priori su último trabajo en la gran pantalla. A menos que surja un proyecto “soñado” e ideal, el protagonista de 'Tonto y Retonto' aseguró que no tienen ninguna intención de continuar su prolífica y exitosa carrera en Hollywood. “Amo pintar”, reveló.

Por otro lado, el actor explicó: "Depende, si los ángeles traen algún tipo de guión escrito con tinta dorada, que me diga que va a ser muy importante que la gente lo vea, podría hacerlo. Podría continuar por el camino, pero me estoy tomando un descanso. Realmente me gusta mi vida tranquila, y realmente amo poner pintura sobre lienzo, y realmente amo mi vida espiritual, y siento que, esto es algo que quizás nunca escuches decir a otra celebridad mientras exista el tiempo, tengo suficiente. He hecho suficiente. Soy suficiente".

El legendario intérprete pronunció estas palabras en la misma semana en que también copó los titulares después de criticar duramente a Will Smith por abofetear a Chris Rock en los Premios Oscar.

Carrey se mostró indignado por la ovación de pie al protagonista de Rey Richard luego de que ganara la estatuilla a mejor actor. “Hollywood no tiene carácter cuando está en grupo”, opinó.

El actor de 'The Mask' aseguró en una entrevista en el programa de CBS This Morning que quedó “asqueado por la ovación” que recibió Smith. “Sentí que esto es una indicación muy clara de que en Hollywood ya no somos un club genial”, apuntó.

En los últimos años el protagonista de 'Ace Ventura' ha bajado completamente su ritmo laboral en lo que concierne a sus trabajos de actuación. Se trata de una decisión que fue motivada en parte por el suicidio de su exnovia Cathriona White y los problemas legales que enfrentó posteriormente. Como parte del vuelco de su vida, también decidió enfocarse en la pintura, alejándose de las grandes producciones que alguna vez caracterizaron a su carrera. Lo anterior fue retratado en un documental corto llamado 'I Need Color'.

Después de 'Kick-Ass 2', que fue una película que decidió no promocionar y se desligó completamente tras el tiroteo en Sandy Hook en 2013, Carrey durante la última década solo participó en la secuela de 'Tonto y Retonto', el thriller 'True Crimes', la primera película de 'Sonic' y la serie de televisión 'Kidding'.