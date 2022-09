Jane Fonda anunció que tiene cáncer a los 84 años. La actriz lo anunció por medio de un posteo de Instagram, también comunicó que está por comenzar el tratamiento de quimioterapia.

“Mis queridos amigos, tengo algo personal que quiero compartir. Me han diagnosticado un linfoma no hodgkiniano y he empezado el tratamiento de quimioterapia”, escribió la actriz en el posteo, que luego agregó: “Este es un cáncer muy tratable. El 80% de la gente sobrevive, así que me siento muy afortunada”. Según la Sociedad Estadounidense de Oncología Clínica, la tasa de supervivencia general para las personas en los Estados Unidos con linfoma no Hodgkin es del 73 por ciento.

Jane aprovechó la oportunidad para definirse como afortunada no solo por el diagnóstico sino también por tener la posibilidad de acceder a un seguro médico. "También tengo suerte porque tengo seguro médico y acceso a los mejores médicos y tratamientos. Me doy cuenta, y es doloroso, que soy privilegiado en esto. Casi todas las familias en Estados Unidos han tenido que lidiar con el cáncer en un momento u otro y demasiadas no tienen acceso a la atención médica de calidad que estoy recibiendo y esto no está bien".

Hace seis meses que comenzó el tratamiento de quimioterapia y explicó que maneja bastante bien el tratamiento. “Estoy haciendo quimioterapia durante 6 meses y estoy manejando los tratamientos bastante bien y, créeme, no dejaré que nada de esto interfiera con mi activismo climático. El cáncer es un maestro y estoy prestando atención a las lecciones que me detiene. Una cosa que ya me ha mostrado es la importancia de la comunidad.”

“Se acercan las elecciones de mitad de mandato, y son más que importantes, así que pueden contar conmigo ra estar junto a ustedes mientras hacemos crecer nuestro ejército de defensores del clima”, declaró en el mismo posteo, dando a entender que la enfermedad no hará que frene su activismo.

En el año 2018 a la actriz le extirparon un tumor canceroso del labio por eso se la vio luciendo una venda en el labio cuando promociono la cuarta temporada de “Grace and Frankie”, unos años antes, en el 2010, le extirparón un pequeño tumor del pecho.