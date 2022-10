Jairo se intoxicó y tuvo que suspender un Luna Park

El cantante Jairo sufrió una intoxicación y suspendió el concierto que iba a realizar con motivo de sus 50 años de trayectoria. La jefa de prensa del artista, Silvia Ferro, aseguró que el concierto será reprogramado y explicó lo ocurrido en las redes sociales del cantautor.

Reprogramación

“Debido a una intoxicación que no le permite a Jairo actuar como lo desea, la presentación de hoy en el Luna Park será reprogramada. Gracias por acompañarnos en esta decisión que sabemos comprenderán y que tomamos priorizando su salud. Pronto les compartiremos más información. Lamentamos no poder encontrarnos hoy y esperamos verlos muy pronto. Un fuerte abrazo con el cariño de siempre”, explicó el comunicado publicado en la cuenta de Instagram del cantante.

Ferro comentó a periodistas que el músico se encuentra en el Sanatorio Favaloro bajo observación. “Hoy se presentó en el Luna Park para la prueba de sonido, pero su familia estimó que no estaba como para afrontar un show de casi tres horas”, comentó.

El posteo está acompañado por un video de los músicos que lo acompañarían en el show: “queremos comunicarles que Jairo lamentablemente se intoxicó, y entendemos que tiene que ver con una decisión de brindarle tanto al público como a él mismo, lo que se merecen para esta celebración de 50 años de su música. Se ha tomado la decisión de postergarlo, no de suspenderlo, y muy pronto van a enterarse de la fecha a través de las redes. Por lo pronto, bregamos porque nuestro querido Jairo se sienta bien”, concluyeron.

El show

Jairo se disponía a celebrar sus 50 años de trayectoria para lo que había invitado a participar a músicos de todas las generaciones. Si bien no se hizo público el nombre de los que estarían, se calculaba que cantarían con el Juan Carlos Baglietto, Victor Heredia, Pedro Aznar y Abel Pintos.

Cabe recordar que el cantante grabó más de 800 canciones en cinco idiomas, superando los veinte discos editados. “Siempre canté lo que quise. Quizá no estoy contento de cómo quedaron algunos temas, pero jamás canté algo que no me gustara”, comentó en una oportunidad.