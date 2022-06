Isabel Macedo compartió la primera foto de su hija Julia

El sábado 4 de junio nació la segunda hija de Isabel Macedo y Juan Manuel Urtubey. La pareja ya eran padres de Belita y ahora se les sumó Julia. La actriz fue la encargada de mostrar en sus redes sociales la primera imagen de la recién nacida.

“Amor mío”, fue la frase que acompañó la foto que publicó la exFloricienta en su cuenta de Instagram. En la dulce postal, se puede ver a la bebé descansando sobre su pecho luego de su nacimiento.

Unas horas antes, la actriz había compartido la feliz noticia de la llegada de su segunda hija con el exgobernador de Salta junto al nombre que eligieron para su beba. La pareja ya son padres de Isabel, a quien cariñosamente llaman Belita. Además, el exfuncionario tiene cuatro hijos más: Marco, Mateo, Lucas y Juana, fruto de su relación con Ximena Saravia Toledo.

Posteriormente la actriz realizó otro posteo, ya con la hermana mayor sosteniendo entre sus brazos a la nueva integrante de la familia.

Hace unos días, Macedo se refirió a la reacción de su hija mayor al saber que tendría una hermanita: "Belita es la reina de nuestras vidas. Desde que me quedé embarazada me viven preguntando si está celosa. Por ahora sigue todo igual. Me ve con la panzota gigante que tengo y viene corriendo, me abraza, me da un beso y sigue con sus cosas".

"No me hace muchos comentarios, pero si le dan algo a ella, muchas veces me dice: ‘Esto es para mi hermanita’. Es muy buena, siempre pensando en los demás. Siempre quiere repartir lo que tiene. Espero que le dure y que lo sostenga en el tiempo, porque es una característica espectacular", confesó.