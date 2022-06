Imputan a Harvey Weinstein por nuevos casos de agresión sexual

Mientras cumple una condena de 23 años de prisión por delitos de abuso sexual en Nueva York, Harvey Weinstein fue acusado por otros dos cargos de agresión sexual por hechos ocurridos en Londres, en 1996.

El productor de Hollywood fue sentenciado a prisión en febrero de 2020 por los abusos a dos de las casi 90 mujeres que comenzaron a denunciarlo en 2017 y que impulsaron el movimiento #MeToo que desenmascaró -y continúa desenmascarando- aberrantes situaciones que sucedieron en las últimas décadas en la industria del entretenimiento.

Además de esta nueva imputación en Inglaterra, Weinstein está a la espera de un juicio en California por otros cargos de agresión sexual.

¿Quién es Harvey Weinstein?

Harvey Weinstein nació en la ciudad de Nueva York en 1952, actualmente tiene 70 años. Es un exproductor de cine que fundó, junto con su hermano Bob, la productora de cine independiente Miramax, con las que produjo filmes como Sex, Lies, and Videotape (1989), The Crying Game (1992), Criaturas celestiales (1994), Flirting with Disaster (1996) y Shakespeare in Love (1998).

Weinstein ganó el Óscar a la mejor película como productor de Shakespeare in Love.​ Después de abandonar Miramax, Weinstein fundó la mini major The Weinstein Company junto a su hermano, con la que realizó otras famosas películas como Scary Movie 4 (2006) y El discurso del rey (2010), que ganó el Oscar.

En 2017 comenzaron las decenas de denuncias en su contra que lograron develar al nefasto hombre detrás del éxito de sus producciones.