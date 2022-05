Impresionante: Umbrella Academy estrenó el traíler de su tercera temporada

El próximo 22 de junio será lanzada la tercera temporada de la adaptación del cómic The Umbrella Academy, trayendo consigo una paradoja temporal luego de los cambios generados en la temporada anterior.

Y casi un mes de ese lanzamiento, ahora Netflix presentó un tráiler oficial que deja en claro varios elementos base de la historia. De partida, la nueva realidad no solo tendrá a una nueva Academia, los Sparrow, que se enfrentarán de lleno contra los Umbrella, sino que también la propia existencia estará en jaque en solo un par de días debido a la creación de la propia paradoja.

En el camino, todo estará en juego en esta realidad alternativa en donde la Academia Umbrella ha sido reemplazada por “manchas, cubos y pájaros”, pero también la situación permitirá que reaparezcan personajes que ya vimos morir en la realidad original.

Prepárense para las paradojas con el siguiente tráiler:

Hace unas semanas, Netflix dio a conocer las primeras imágenes del regreso de The Umbrella Academy.

Estas imágenes no solo resaltan a Viktor, Luther, Diego, Allison, Klaus y Five Hargreeves, sino que también muestran a algunos de los integrantes de The Sparrow Academy, el otro grupo formado por Sir Reginald Hargreeves y que operará como el gran antagonista de la agrupación titular. Todo mientras que por el lado de los conocidos podemos ver a Lila y, por parte de las figuras nuevas, también aparece el personaje que interpretará Javon Walton (Euphoria).

La tercera temporada de The Umbrella Academy se estrenará este 22 de junio mediante Netflix y, antes de estas fotos, Netflix también había revelado un par de pósters para el retorno de la serie.