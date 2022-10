Icardi habló por primera vez de Wanda: "Es el hazmerreír del mundo entero”

Mauro Icardi decidió hablar en público y romper el silencio luego de la polémica que se instaló al conocerse que la rubia estaría en un vínculo con L-Gante. El futbolista harto de las idas y vueltas y de los rumores contó a través de sus redes sociales cómo vive este momento y confesó: "No es mi estilo salir a aclarar, pero duele mucho de lo que se está diciendo. El 100% de las cosas están inventadas”.

Asimismo, comentó que verdaderamente "le molesta lo que está pasando" y aclaró que "no está separado". En este sentido, indicó: “Les quería contar que hay gente que dice muchas mentiras, pero es hora de salir a aclarar algunas cosas. Quiero aclararles de que no estoy loco. No estoy divorciado y yo la conozco más que nadie. Sé qué clase de persona es (Wanda) y que clase de persona fue siempre, por eso la defendí. Este punto ya no tiene defensa, es el hazmerreír del mundo entero con sus actitudes. No estoy preparado para soportar todo esto”.

Según indicó el jugador, las actitudes que ha tenido la rubia en este último tiempo han afectado a "toda su familia" y eso es algo que no quiere que suceda más: "Wanda hizo una aclaración de que estamos separados. El fin de semana pasado estuve con ella en Argentina y la pasamos bien, estuvimos juntos. Hasta el día siguiente que me volví y empezó con el mismo discurso de que nos separamos, todo estaba más que bien. Todo es un circo mediático que a muchas personas les sirve, yo no soy de esas personas. Cuando vuelva la semana que viene, vamos a hablar de esto”.

Y agregó: “Todos que estamos acá en Estambul con los nenes. Esperemos que la madre se digne a venir, ya terminó la grabación del programa que estuvo haciendo. También les voy a contar que está haciendo un video en Santa Bárbara. No vamos a comentar nada de eso porque no es nuestro modo de vida y nuestro modo de ver las cosas. No es lo que quiero para mis hijos y mis hijas".

Por su parte, sobre lo que pasó con la China, comentó: "Me arrepiento de una cosa -en referencia a su affaire con la China Suárez-, todo el mundo ya lo sabe y sobre todo Wanda. Es lo único de lo que me arrepiento. (...) Todo el mundo ya sabe qué pasó y qué no. Después hubo un perdón”.

Y concluyó: "Hace más de un año que dice que nos vamos a separar y siempre aparece un chantaje, una amenaza, hay algo y nunca se separa. Obviamente, no creo que sea una separación que viene de hace rato. Siempre estuvimos juntos. Cuando yo expliqué que jugábamos con la prensa, a ella le molestó que yo haya dicho eso, porque ese es su medio de trabajo, del cual durante 9 años nunca hizo nada. Decidió que esa es su forma de salir adelante, veremos qué nos depara. Veremos si seguimos con esta postura y si se puede hacer algo por los nenes. Ya saben la clase de padre que soy y como me comporté con tres nenes que no son míos. Los quiero como si fueran míos, como si los hubiera parido yo”