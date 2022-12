Henry Cavill ya no será 'Superman' aunque seguirá en DC

DC Cómics viene planeando una renovación absoluta dentro de la compañía con cancelaciones de sagas como Mujer Maravilla, Black Adam y Superman.

Con respecto al Hombre de Acero, la estrategia sería reiniciar la historia del personaje, pero con otro actor, y de esta manera, Henry Cavill no volverá a encarnar al superhéroe más poderoso del universo cinametográfico.

Al hablar de la 'nueva fase' de DC, James Gunn y Peter Safran, las nuevas cabezas de la compañía, afirmaron que Superman estará presente en futuros proyectos, pero con otro intérprete.

Por su parte, Henry Cavill expresó en redes sociales: “Acabo de tener una reunión con James Gunn y Peter Safran y es una triste noticia para todos. No regresaré como Superman. Aunque el estudio me dijo que anunciará mi regreso en octubre". "Esta noticia no es la más fácil, pero así es la vida", añadió.

Además, el actor británico mostró su apoyo a los nuevos ejecutivos DC. "Les deseo a ellos y a todos los involucrados en el nuevo universo la mejor de las suertes y la más feliz de las fortunas", lanzó.

Por su parte, James Gunn escribió en Twitter: "Peter y yo tenemos una pizarra de DC lista para usar, por lo que no podríamos estar más entusiasmados. Podremos compartir información interesante sobre nuestros primeros proyectos a principios del nuevo año".