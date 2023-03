'He nacido para verte sonreír' estrena en el Cajamarca

Foto: Martín Castillo

Para Agustín Daguerre son los textos los que eligen al artista y no viceversa. O así al menos le ocurrió con He nacido para verte sonreír, obra de Santiago Loza, que estrena este viernes, a las 21, en la Sala Cajamarca (España 1767 de Ciudad). “Comencé a leer el texto y automáticamente despertó algo en mí desde lo sensitivo. Generalmente cuando sucede eso, que es algo que escapa de la lógica, hay que hacerle caso”, dice el dramaturgo mendocino.

La obra se centra en Miriam, una madre que se despide de un hijo que debe irse; aunque, de algún modo, él ya se fue hace tiempo. Es la historia de una mujer desesperada que busca una señal, un último contacto con un individuo ausente. “Es un texto potente y bellísimo que habla del miedo a perder la cordura. Es un devenir entre cómico, dulce, irónico y crudo. Si bien la historia puede parecer muy trágica, Loza propone una narración tan simple, fluida y profunda que nos mantiene atentos desde su primera lectura”, adelanta sobre su tercer trabajo de dirección.

“¿Qué es lo normal? ¿Acaso existe? Todos tenemos nuestros monstruos, esas cosas que solo nosotros sabemos que hacemos. Todos somos un misterio enorme, pero vivimos fingiendo normalidad para funcionar en sociedad. El texto cuestiona la locura y sus límites, profundiza en la complejidad de las relaciones humanas y, particularmente, en un vínculo vital como el de una madre y un hijo”, detalló Daguerre sobre He nacido para verte sonreír.

Para darle vida a estos personajes, el director pensó en Alejandra Trigueros y Diego Quiroga, quienes trabajaron con él, en 2021, en la Comedia Municipal de la Ciudad de Mendoza: El viento en un violín de Claudio Tolcachir. Y, en este caso, el joven director optó por una puesta intimista y minimalista. “La obra transcurre en un solo lugar y en tiempo real, es decir, no hay movimientos temporales -cuenta-. Me gusta mucho abordar este tipo de montajes y veo muy interesantes las puestas donde las actuaciones son el centro y, por sobre todo, donde el público está muy cerca del actor casi participando de la escena. Desde la dirección me permite ponerme sobre el detalle”.

He nacido para verte sonreír tendrá su gran estreno en Mendoza el segundo fin de semana de marzo y continuará en cartel todos los viernes del mes en la sala ubicada en España 1767 de Ciudad. Las entradas ($1200) se pueden conseguir en EntradaWeb.