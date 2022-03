HBO Max implementó un botón de reproducción aleatoria

Una nueva y esperada función está disponible en HBO Max. Se trata de 'Shuffle', un botón que podrán encontrar en ciertos títulos y básicamente les permitirá reproducir un episodio aleatorio de una serie.

Esta idea de poder reproducir contenido al azar no es algo nuevo en el terreno de los streamings. Después de todo Netflix también cuenta con una característica similar. Pero claro, mientras la opción de reproducción aleatoria de Netflix abarca gran parte del contenido de esa plataforma, lo que comenzó a ofrecer HBO Max es un poco distinto.

De acuerdo a Variety, el botón 'Shuffle' de HBO Max por ahora solo está disponible en algunos títulos seleccionados que incluyen Friends, Curb Your Enthusiasm, The Big Bang Theory, Looney Tunes (Warner Bros. Cartoons), Hora de Aventura, Coraje, El Perro Cobarde, El Príncipe del Rap, Un Show Más y Rick & Morty. En la versión de Estados Unidos de HBO Max esta oferta también contempla a South Park, pero esa serie no está disponible en Latinoamérica y acá pueden usar aquella opción para ver otras cosas como The Office.

Pero aquella disponibilidad más acotada no es lo único que tienen que tener en cuenta sobre esta función ya HBO Max promete que su opción de reproducción aleatoria no permitirá que vean capítulos que no puedan entender sin un contexto como la segunda parte de un episodio doble. De hecho, el streaming sostiene que 'Shuffle' estaría diseñado para considerar capítulos capaces de ofrecer “a los usuarios algo de contexto sobre el contenido que se les mostrará”.

La función 'Shuffle' de HBO Max está disponible a nivel mundial en títulos seleccionados y pueden encontrarla en la versión de escritorio del streaming.