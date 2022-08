Hackearon el Twitter de Julieta Díaz e hicieron un insólito posteo

Una extraña publicación a través de la cuenta de Julieta Díaz alertó a los usuarios de Twitter, pero horas más tarde, la propia actriz salió a aclarar que había sido hackeada.

"Me estaba fumando un porro en la terraza y la subnormal de mi vecina llamó a la Policía, cuando llegaron me preguntaron si tenía hierba y les dije que me la había fumado toda, me preguntaron quién me la vendió y les dije que mi vecina. Ahora le están registrando la casa jajaja", fue el sugestivo tuit publicado a las 9.58 de este miércoles en la cuenta oficial de Díaz.

Pero horas más tarde, la intérprete de El fútbol o yo avisó que había sido hackeada, pero no sabía cómo ni por quién.

"Hola amigos, amigas, amigues, ¿podrían hacerme un favor y denunciar en Twitter que tengo la cuenta hackeada? Así la cierran porque no sé quiénes son... bueno eso. A ver si después la puedo recuperar. Muchísimas gracias", manifestó en un video.