Gran Hermano tuvo su primera gala de eliminación: ¿quién se fue?

Este domingo se transmitió la primera gala de eliminación en Gran Hermano, programa emitido por Telefe. Para sorpresa de muchos, Tomás Holder fue el primero en abandonar la casa más famosa del país.

La placa de nominados quedó compuesta por cuatro participantes, inicialmente, pero Martina, ganadora de la competencia líder de la semana, decidió salvar a quien hoy está siendo uno de los jugadores más polémicos, Walter 'Alfa' Santiago.

De esta forma, Tomás Holder, Marcos Ginocchio y Agustín Guardis se midieron en la gala de eliminación que alcanzó a medir 22.2.

Uno de los testimonios más contundentes de la noche estuvo a cargo de la mamá de Tomás, quien habló con Santiago del Moro, conductor del certamen, y señaló: “No me pone nerviosa si se queda o se va, sino el personaje que está mostrando, que a mí como mamá no me gusta. Pero entiendo que entró con ese juego de TikTok, ese es su personaje. Tiene 21 años, pasa que es gigante por su altura y cuerpo. Pero aún es chico”.

A las 23.35, se anunció finalmente que Holder era el primer participante en abandonar la casa.

Antes de irse de la casa, el rosarino le dijo a sus compañeros: "La pasé muy bien, me gustó conocerlo a todos. Me llevo algo bueno de todos. Fue un juego, bien o mal. Me divertí, hice lo que pude. Me voy con la cabeza en alto. Sigan jugando, limpio o sucio, como ustedes quieran. Disfruten la casa y llévense algo lindo".

Por último, el animador anunció que el flamante eliminado había cosechado el 59.40% de los votos negativos, mientras que Agustín el 40.6%.