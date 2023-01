Gran Hermano: gritaron "Conejo, Thiago te votó" y volvió la polémica

Gran Hermano, uno de los programas éxitos de Telefé, pasa por uno de los momentos más polémicos del ciclo 2022. Daniela logró sacar a Coti gracias a su jugada y esta semana fue por el Conejo, para eliminarlo por completo del reality. Lo que ella no sabe es que Thiago, también engañó a quien era su amigo y le dio dos votos para que quede en placa, solo para demostrar que quiere volver con Pestañela e iniciar un juego con ella.

A partir de lo sucedido, el cordobés quedó nominado con un total de 10 votos y corre peligro de abandonar el juego. Hoy, todo se puso mucho más tenso al escuchar un grito que vino del afuera: "Conejo, Thiago te votó", se escuchó mientras Nacho, Alfa y Camila estaban tomado sol en la pileta.

La situación agrava aún más la relación del Conejo con Thiago y Daniela que fueron contra él. Sobre todo porque su amigo Thiago fue quien lo traicionó sorpresivamente porque se dio cuenta de su juego.

Cabe recordar que tiempo atrás, Thiago era líder y salvó al Conejo de la placa de nominación, pero tiempo más tarde cuando el Conejo tuvo la oportunidad de elegir quién quería que entre a la casa optó por Juliana (pareja de Maxi) en vez de Daniela, que era la novia del joven en ese momento.

En su última nominación, el novio de Coti votó por Daniela y expresó: "Eso no quiere decir que iba a ir contra Thiago, sino que lo estaba descartando de estar al lado mío. Iba a ir en contra de mis principios. Sé que se alejó, no por su propia voluntad, sino que fue manipulación de ella. Ese es el juego que está haciendo Daniela, pero no lo comparto para nada”, dejando entrever que defiende a su amigo, pero a ella no.