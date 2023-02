Gran Hermano: el vínculo entre Alfa y Romina está roto y él pidió que la gente la vote

La relación entre Alfa y Romina de Gran Hermano es cada vez peor. Después de haber sido mejores amigos y de haber tenido uno de los vínculos más fieles, ambos participantes se dieron la espalda y después de varias peleas el vínculo se rompió. Ahora ya no pueden ni verse y lo mínimo qué pasa es tema de pelea para ellos.

En las últimas horas se conoció una nueva discusión, debido a Camila. Es que esta vez la joven entró a altas horas de la noche a la habitación de las mujeres para sacarse el maquillaje y la ex diputada habría estado durmiendo. Esta situación hizo que se despierte y se enojo debido a que “no la dejó dormir”.

Mientras Romina le contaba la situación a Marcos, Alfa la escuchó y luego en una charla con Camila en el jardín, no dudó en pegarle nuevamente y lanzó: “Ojalá la gente la saqué este domingo”.

“Me desperté porque Camila empezó a abrir los placares, sacar los maquillajes, las cremas, prender la luz… le había pedido a ella también, porque me cuesta, a veces estoy dando vueltas hasta dos horas”, le dijo a Daniela y Marcos.

Luego cuando la joven de 21 años le contó a Alfa lo qué pasó. Él respondió: “Es conventillo, no te hagas historia”, le recomendó a la pianista. Es una forra. Se cree la dueña de la casa. Es una pelotuda, ojalá que la saquen”. Disparó.

“Fui a la habitación muy delicada en comparación a como yo entro. Cerré la puerta y no se escuchaba nada, ningún ruido. Tenía que sacarme la pintura de la cara. Prendí el velador de mi cama, juro que no hice ningún ruido. Romi hizo ‘ah, ah’, abrió la puerta y me dijo ‘te dije que me cuesta dormir’. ¡Yo no había hecho ningún ruido!”, indicó Camila.