Graciela Alfano habló de las dos veces que superó el cáncer

Hace más de una década, Graciela Alfano era una de las figuras más importantes de la farándula argentina durante el apogeo del Bailando por un sueño, pero con la decadencia del programa, la actriz desapareció de los medios.

Pero además, dos tumores obligaron a Alfano a alejarse de la televisión por varios años. Ahora, en una entrevista telefónica con Intrusos en el espectáculo, la mediática decidió hablar de la enfermedad que la tuvo al borde de la muerte.

"Tuve dos cánceres espantosos", reveló, y amplió: "Uno en el riñón, que me lo sacaron y eran 900 gramos de sustancia, que me dejó noqueada, cuasi muerta anímicamente. Fue un mes muy difícil que tuve que estar con anticoagulantes para que no me dé una trombosis porque era una cirugía mayor".

La exnovia de Matías Alé contó que cuando comenzó a mejorarse, "vino otro tumor en la tiroides con un agravante, y es que estaba sobre el nervio vocal. Tuvieron que hacerlo con una operación especial que se hace por la encía y que llevó horas de trabajo para que pueda estar con esta voz".

Por otra parte, la actriz de 70 años recordó como fue la fallida reconciliación con Quique Capozzolo, el padre de sus dos hijos menores. "Habíamos empezado a vernos en el cumpleaños de mi hijo, que también es el de él", narró.

Luego de eso, Capozzolo le pidió a Alfano "discreción" y le confesó que estaba "conociendo a alguien". Eso fue lo que molestó a la mediática, quien en la entrevista con Intrusos declaró: "Yo desconocía que estaba saliendo, porque soy sorora y no le hubiera pateado el rancho a nadie. La engañó a la otra conmigo. ¿Y entonces yo qué soy? Porque no entiendo bien dónde estoy parada… Por supuesto que el chongueo se terminó en el instante en que me dijo que estaba conociendo a alguien".