Gerardo Rozín continúa con un cuadro de salud "muy delicado"

En 2021, Gerardo Rozín se había ausentado algunas semanas de La peña de morfi por una arritmia, y esta semana volvió a faltar al programa -reemplazado por Iván de Pineda- a causa de un tumor maligno que lo tiene muy delicado.

A través de un comunicado, Sol Tomaselli, encargada de prensa de Telefe, expresó: "Agradecemos la preocupación, el estado de salud de Gerardo Rozín es delicado. Les pido a todos respeto y cautela con la información que manejamos. A medida que tengamos novedades, se las vamos a hacer saber".

El periodista de 51 años ya había hablado de su problema de salud, pero cuando no parecía tan complicado. "Me voy a tomar una licencia. Ando con un tema de salud que, afortunadamente, pinta bien", le contó el año pasado a La Nación.

En esa ocasión, Rozín también dijo: "Falté cuatro semanas, tuve un tema de salud. Primero me tomé el tiempo para entender porque no entendía muy bien qué me estaba pasando. Si tuviera que sintetizarlo, te diría que viví, realmente, momentos de mucha preocupación. Afortunadamente, hasta ahora, salió todo extraordinario". "No comento en público detalles que, quizás, no le conté a mi familia, pero estoy bien. Pero sí, tuve miedo, me pegué un susto", aclaró.