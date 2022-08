Roberto García Moritán visitó el programa LPA (La Puta Ama), donde Florencia Peña sometió al legislador porteño a sus clásicas preguntas “rapiditas”. Fue allí donde le consultó si le pondría como título a su autobiografía: “Soy marido y atrevido”, a lo que él respondió: “Soy marido, seguro”.

En ese sentido, la actriz y conductora aprovechó para preguntarle por el apodo que le adjudicaron cuando comenzó a salir con la modelo: “¿Te molesta mucho que te digan ’el marido de Pampita’?”.}

Ante esta pregunta, el político contestó que no tiene problema con el mote que le pusieron: “Estoy muy orgulloso de ser el marido de Pampita y estoy muy orgulloso de la familia que armamos”, y agregó: “¿Sabés qué es lo peor de todo? Que es verdad”.

Acto seguido, pidió permiso para ponerse de pie. Frente a la cámara, dijo: “Estoy loco de amor por Carolina. Me volvería a casar todos los días. La amo. Y amo la familia que formamos. Amo a Ana, Santino, Delfi, Bauti, Beni, Beltrán...Estoy muy feliz y orgulloso”.

La reacción sorprendió a la conductora como al público en general. Posterior a eso, se volvió a sentar para dar una explicación más en detalle: “Se instaló la idea de que me molesta y no me molesta para nada”.

“Ahora, fijate mi interpretación del insulto. Para mí, el insulto manifiesta lo machista que es la persona que lo dice. Porque lo que le joroba o con lo que está tratando de hacerme burla, es con que mi mujer es más conocida, es más espectacular y es más exitosa. Entonces, me lo dicen como ninguneándome, porque yo soy menos que mi mujer. ¿Y cuál es el problema? Ella es grandiosa y la voy a acompañar toda su vida para que sea más grandiosa todavía”, agregó.

La pareja se encuentra en la mejor etapa de sus vidas: Pampita y García Moritán festejaron el primer aniversario de la hija que comparten. Si bien la pequeña cumplió el 22 de julio, mientras estaba en Ibiza con su madre y sus hermanos, el diputado no había podido estar presente, lo que lo llevó a volver a celebrar juntos una vez instalado en Argentina nuevamente. Fue rodeado de amigos y familiares que festejaron en la casa de Nordelta que tienen.