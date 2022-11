Ganó ocho millones pero decidió regalarle dos a su contrincante

Hernán, un jugador de Los 8 escalones (El Trece) fue noticia en las últimas horas luego de ganar la competencia y llevarse 8 millones de pesos. Es que, el joven que termina de recibirse de locutor decidió en el mismo momento que le entregaban el premio, le cedió parte del dinero a su rival.

Si bien el ganador fue Hernán, de acuerdo con las reglas del juego, cada ganador del día, debe regresar en la emisión de la noche siguiente para poder hacer efectivo su cheque. De lo contrario, se llevan lo obtenido hasta la noche siguiente y los últimos 2 millones de pesos los obtiene quien fuera el otro finalista de la noche. Esto fue por lo que optó el joven y de esta manera, en el momento en que le consultaron si volvía al otro día por los 10 millones él respondió:

“Recién Marina (Calabró) me sacó la palabra de la boca, celebro un programa que premie el conocimiento, el saber nos libra de la esclavitud, podemos decir por nosotros, en un mundo de tanto odio hay solidaridad, yo vine acá por un sueño, voy a poder armar mi estudio, el proyecto familiar va a estar cubierto no del todo pero es un paso gigante a no tener nad, así que si Georgina acepta me gustaría ceder los últimos dos millones”.

Después de ese comentario, todos quedaron sorprendidos por la gentil actitud del jugador y Marina Calabró agregó: “Lo dijimos en la radio, ¿quién va a ceder dos millones? Por que el lugar es una cosa, pero lo que tanto te costó ganar y es un montón de plata estaba fuera de los cálculos, te juro que tengo lágrimas en los ojos, no puedo creer tu generosidad y entrega”.

Al finalizar, Hernán quiso hacer una mención especial: “Dejame decir que aprendí a leer con Berugo Carámbula y Atrévase a soñar y bailando con Johnny Tolengo y hoy están las dos hijas del más grande”.

Según se supo, Hernán de 38 años trabaja para una empresa de ciberseguridad, vive en Villa Ballester con su pareja Romina, Josefina y Joaquín sus hijos, se recibió hace poco de locutor, y fue el campeón del ciclo.