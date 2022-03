Flor Vigna confesó detalles de su intimidad sexual con Luciano Castro

Flor Vigna fue noticia en las últimas horas por contar sus detalles de la relación que tiene con su novio Luciano Castro: “Yo no descubrí nada del sexo hasta después de los 25 años. Apenas sabía hacer un misionero. Y admito que fue una responsabilidad mía. Me redescubrí a mi misma por un nuevo amor”.

Luego de las declaraciones el comentario se hizo viral y muchas personas comenzaron a opinar en redes sociales que “había dejado mal parado”, a su ex pareja Nicolás Occhiatto.

Durante la charla puntualizó sobre Castro: “Él me dijo: ‘qué lindo ese lunar que tenés ahí’, y me enamoré de ese lunar. Un lunar al que jamás le había puesto atención. La conexión con otro su mirada, con su piel te hace percibirte de otra forma. Y hasta el entrelazamiento de los cuerpos comienza a tener otra connotación. El morbo te resulta banal”.

Asimismo, remarcó que tiene una “conexión mística” a la hora de la pasión y que él es un hombre muy atento: “Lucho tiene algo muy lindo. De cuidado, de preguntar qué quiero y necesito. Me enseñó a amarme y a qué yo también puedo ser mimada”.

Por otra parte expuso una intimidad: “Un día me vio desnuda y me dijo ‘nunca te operes’. No dejo de aprender de él. Lo veo y pienso que lo conozco de otra vida”.

La artista confesó que siente que tienen “demasiado en común”, particularmente en las historias de vida.

“De chico vivió en el mismo barrio que yo. No nos cruzamos por la diferencia de edad pero hablamos de los mismos lugares: All Boys , Argentinos Juniors", concluyó