Flor Peña le respondió a Lanata cantando: “Tanta caca, aplasta”

Luego de la polémica y las repercusiones del debut de La Puta Ama, Florencia Peña sigue la guerra con todos los que la critican y en la noche de este miércoles 11 de mayo, se ocupó exclusivamente de responderle a Jorge Lanata con una balada:

"Tanta caca, aplasta, tanta maldad, mata. La pavada, la santa, la batata. Lanata sos tan mala, balada a Lanata. Estás tan mala, estás tan mala. Canta la rata".



"La gente si hay algo que ha hecho esta semana es hablar de nosotros". Es por eso que esta sección se llama, ´¿Pajarito Estás ahí?´. En ese momento comenzó al leer tuits sobre los comentarios del programa. Luego de leer algunos, le consultó a Diego Ramos sobre qué le pasa cuando lee esto: "Yo me la banco cuando me critican, si no es con odio, si no es con violencia, muchas veces sirve para cambiar un montón de cosas".

Asimismo, expresó que le están dando mucho protagonismo a esto: "Yo no termino de entender el mundo de las redes, porque yo desde el living de mi casa critico a mansalva. Pero, trato de ser respetuoso y no decirlo de mala manera. Se le da mucha sobrevaloración a un programa de televisión que si no te gusta, lo podés cambiar".

La Puta Ama fue un programa muy esperado por el canal y en motivo por el que Flor Peña dejó Flor de Equipo en Telefé y optó por llevar adelante este proyecto que llamó “fuera de corset”. Luego de las dos primeras noches la actriz fue duramente criticada por personajes del mundo del espectáculo; Jorge la nata y Yanina Latorre expresaron su punto de vista y la mataron.

El periodista expresó en su momento: “Vi gran parte del programa de Florencia Peña. Tardó como 12 minutos en empezar. ¿Por qué? ¿Qué tenía para decir? No quiero que se mezcle lo que uno pueda pensar políticamente de Peña. Pero, ¿vieron cuando uno era chico y tenía un profesor que se quería hacer el gracioso y le daba vergüenza ajena? Peña, no sos Susana. ¿Por qué no tratás de ser Peña?"