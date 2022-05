Flor Peña le envió una foto hot a la pediatra de se hijo por error

Además de hacerle frente a las críticas por su reciente debut en LPA, el ciclo que conduce por América, Florencia Peña no dudó en compartir con el público un desopilante momento que vivió con la pediatra de su pequeño Felipe, fruto de su relación con Ramiro Ponce de León.

“Les quiero contar que me pasó algo tremendo. Esto me pasa porque yo no veo, chicos. No veo y tengo chats muy pelot… en el teléfono que tengo que empezar a eliminar. Yo tengo un grupo de WhatsApp que se llama ‘Divorciadas con hijes’ y nos mandamos un montón de cositas”, comenzó diciendo la presentadora, entre risas.

“Pasó que María Ester o María del Carmen, porque soy muy mala con los nombres, la pediatra del nene más chiquito, me pide la foto de la credencial. Y a mí me estaban haciendo las uñas, me estaban hablando, estaba con la rutina del programa, y le mando una foto de la cola de uno que se iba a comer una amiga mía”, agregó Flor, con su característico humor.

Luego, la mamá de Felipe (también tiene a Tomás y Juan, de su matrimonio anterior con Mariano Otero) se dirigió a la médica: “Bueno, María del Carmen, tampoco te quejes”.

“A la doctora le dije ‘si todavía no vio el cul…, bueno, disfrútelo’”, cerró Florencia, agarrándose la cara algo sonrojada por el momento que debió atravesar.