Festival de Cannes 2022: todos los ganadores

La Palma de Oro del Festival de Cannes este año quedó en manos del realizador sueco Ruben Ostlund por su sátira sobre el dinero y la apariencia Triangle of Sadness, que fue bien recibida per generó cierta decepción por un tratamiento algo obvio y con momentos fallidos.

Triangle of Sadness

Con este lauro, Ostlund acumula su segunda Palma luego de la obtenida por(2017), mientras que en su debut en Cannes en la sección Un Certain Regard en 2014 había ganado el Premio del Jurado por Force Majeur.La decisión del jurado respecto de Triangle of Sadness y otros lauros, como el Gran Premio (ex aequo) concedido a la realizadora francesa Claire Denis por, generó cierta polémica entre los acreditados.

En tono de sátira, a veces hilarante, el filme ganador del Palma de Oro habla sobre la importancia que adquirió la apariencia, los beneficios de la belleza y el poder del dinero en el mundo actual, pero de a momentos efectista y demasiado obvia, un cierto humor burlesco nórdico que no se caracteriza por su lucidez ni por la agudeza apenas vislumbrada que ofrece cierta ironía.

Por otra parte, los hermanos belgas Jean Pierre y Luc Dardenne se llevaron el premio especial 75 Aniversario por Tori et Lokita, otro duro filme político, de enorme suspenso y adrenalina sobre las maneras como una joven y un niño llegados de Africa como desplazados se ven obligados a quebrar la ley en contra de su voluntad para obtener la residencia legal que salve sus vidas y pagan las consecuencias del atrevimiento.

Acertado fue el premio de Mejor Dirección para el surcoreano Park Chan-wook, que no trajo una película violenta sino un elegante policial negro, ganado también por las torpezas de la cotidianidad, en el que un detective de la policía cae rendido de anhelos y amor ante la principal sospechosa de un doble asesinato. La cinta que presentó el coreano fue Decision to Leave.

La simpática y magnífica EO, sobre un burro que recorre Europa casi sin destino y sin lugar donde anclar luego de haber sido arrancado de su "hogar", casi un desplazado más de la Europa actual, y el filme sentimental existenciallsta Le Otto Montagne, filmado en italiana por los belgas Felix Van Groeninng y Charlotte Vandesmeersch compartieron el Premio del Jurado.

Olvidos o criterios del jurado, mucho más allá de eso, Cannes tuvo otra vez su fiesta del cine, con una edición aniversario (la 75) a la que le costó algo arrancar pero cuando se puso en marcha entregó interesantes y bellas películas, que siguen poniendo en movimiento la capacidad de la ficción para pensar el mundo, anticipar tragedias futuras y volver sobre antiguas heridas para apaciguarlas en el amor de la cercanía.

También hubo, claro, glamorosas alfombras rojas con celebrities de todo el mundo y modelos top y el insuperable instante de los "tanques" de Hollywood que opacan al resto por un día con su prepotencia de estrellas e interés mundial.

Este año llegaron a un Cannes, que les concede un lugar principal porque prioriza y alienta la batalla por el cine en salas, Elvis, la biopic sobre el rey del rock, de gran ritmo, y Top Gun: Maverick, un acertado regreso de Tom Cruise sobre una película superexitosa en su momento pero raída por el tiempo.

Top Gun: Maverick

Todos los ganadores

Palma de Oro: Triangle of Sadness de Ruben Ostlund

Gran Premio (ex aequo): Close de Lucas Dhont y "Stars at noon" de Claire Denis

Premio 75 Aniversario de Cannes: Jean Pierre y Luc Dardenne por Tori et Lokita

Mejor Dirección: Park Chan-wook por Decision to Leave

Premio del Jurado (ex aequo): EO de Jerzy Skolimowsky y Le Otto Montagne de Felix Van Groeninng y Charlotte Vandesmeersch

Mejor Actor: Song Kang-ho por Broker

Mejor Guion: Tarik Saleh por Boy from Heaven

Mejor Actriz: Zar Amir Ebrahimi por Holly Spider

Cámara de Oro (a la mejor ópera prima del festival): War pony de Gina Gammell y Riley Keough