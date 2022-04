Fernanda Iglesias: "Pettinato se masturbaba enfrente mío"

Fernanda Iglesias visitó el programa de Ángel de Britto, LAM, y volvió a revivir los abusos de los que fue víctima mientras trabajaba con Roberto Petinato. Si bien la conductora ya había contado su experiencia, aceptó nuevamente que "a ella no le afectó" lo que pasó, a diferencia de muchas de sus compañeras.

En este sentido, en medio de la polémica por la vuelta del conductor a la televisión, lanzó: "Pettinato se masturbaba enfrente mío" y dejó al estudio en absoluto silencio. Sobre este tema confesó que "acompañó" a muchas de sus compañeras que pasaron por las mismas situaciones, porque en verdad "eso pasaba, porque él es así", sostuvo.

Uno de los detalles que mencionó en su relato fue que "en medio de la admiración, se naturalizan algunas situaciones" e indicó: "Yo me puse muy mal cuando me dí cuenta". De esta manera Iglesias explicó cómo fue vivir ese momento: "Entre que era un genio, que vos lo admirabas, que te gustaba trabajar con él, entonces no entendías si lo que él decía estaba bien o estaba mal". En ese momento Nazarena Vélez la interrumpe y expone que su confesión "es muy difícil de normalizar", porque "fue horrible, a lo que respondió: "Lo peor es que me dí cuenta mucho tiempo después".

Asimismo, sostuvo: "Yo me puse a pensar qué hice en ese momento, si me paralicé y dije ´si me voy, qué pasa después´, entonces era un momento difícil que estaba sola con mi hija y si me quedaba sin trabajo me moría de hambre". Luego puntualizó: "Hasta que en un momento dijo ´qué hace a gorda esa ahí sentada´ y fue ahí en donde yo dije acá me quedan los días contados y me terminaron sacando" y Ángel agregó: "Iban a trabajar con miedo".

Finalmente sostuvo: "No creo que por eso el no tenga derecho a volver a la tele"